InsideAsia – Le nuove frecce dell’export cinese

In questa edizione di InsideAsia, la newsletter settimanale dedicata alle notizie più rilevanti e interessanti dall’Asia, vengono presentate le ultime novità sul settore dell’export cinese, con un focus sulle strategie e le iniziative adottate dal Paese per rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali. La puntata include anche aggiornamenti sull’andamento economico e sulle relazioni commerciali con altri Paesi della regione.

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo. La puntata di questa settimana è dedicata all’ economia cinese, o meglio, alla recente trasformazione che ha trasformato l’export del Dragone. Nonostante i dazi di Donald Trump, gli affari commerciali di Pechino continuano a prosperare un po’ in tutto il mondo (anche in Occidente).🔗 Leggi su It.insideover.com

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