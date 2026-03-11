InsideAsia torna con una nuova puntata dedicata alle ultime notizie provenienti dall’Asia. Questa settimana si concentra sulla crescente attenzione verso i chip in Cina, dove aziende e istituzioni investono massicciamente nello sviluppo di tecnologie avanzate. La newsletter raccoglie le principali novità e i fatti più rilevanti del settore, offrendo ai lettori un quadro aggiornato sulle tendenze e gli sviluppi recenti.

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo! La puntata di questa settimana è dedicata alla febbre cinese dei chip di memoria. Mentre infiamma la guerra in Iran, oltre la Muraglia c’è una tendenza da attenzionare con la massima attenzione. Cosa succede? Semplice: la crescente domanda di questi prodotti alimentata dall’ intelligenza artificiale sta infatti riducendo l’offerta e determinando forti oscillazioni dei prezzi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideAsia – La febbre cinese dei chip

Articoli correlati

Leggi anche: Protetto: La febbre cinese dei chip

Leggi anche: Il “Progetto Manhattan” cinese e la beffa agli 007 olandesi: così Pechino lancia all’Occidente la sfida sui chip