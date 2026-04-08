InsideAsia torna con una nuova puntata dedicata alle ultime novità provenienti dall’Asia. Questa settimana si segnala il ritorno di un’area di tensione tra le autorità cinesi e alcune forze politiche locali, che rischia di riaccendere conflitti già noti. La notizia viene riferita senza commenti, limitandosi a riportare i fatti disponibili. La newsletter si rivolge a chi desidera seguire da vicino gli sviluppi di questa regione.

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo! La puntata di questa settimana è dedicata al ritorno del “ Terzo Fronte ” in Cina. Questo era il nome dato da Mao Zedong al piano che, negli anni ’60, ha spostato e sviluppato industrie strategiche (e basi militari) nelle regioni interne e montuose della Cina, lontano dalle coste. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideAsia – Il ritorno del “Terzo Fronte” cinese

InsideAsia – La febbre cinese dei chipCarissime lettrici, cari lettori,ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche...

Salvini al gala del Fronte unito cinese a Milano, una settimana dopo l’hackeraggio alla DigosE’ passata poco più di una settimana dalla rivelazione dell’hackeraggio da parte di gruppi informatici della Repubblica popolare cinese dei dati di...