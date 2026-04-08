InsideAsia – Il ritorno del Terzo Fronte cinese
InsideAsia torna con una nuova puntata dedicata alle ultime novità provenienti dall’Asia. Questa settimana si segnala il ritorno di un’area di tensione tra le autorità cinesi e alcune forze politiche locali, che rischia di riaccendere conflitti già noti. La notizia viene riferita senza commenti, limitandosi a riportare i fatti disponibili. La newsletter si rivolge a chi desidera seguire da vicino gli sviluppi di questa regione.
Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo! La puntata di questa settimana è dedicata al ritorno del “ Terzo Fronte ” in Cina. Questo era il nome dato da Mao Zedong al piano che, negli anni ’60, ha spostato e sviluppato industrie strategiche (e basi militari) nelle regioni interne e montuose della Cina, lontano dalle coste. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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