Valanga in Valle d’Aosta | muore 66enne scialpinista originario di Bergamo

Una valanga in Valle d’Aosta ha causato la morte di un uomo di 66 anni, noto come appassionato scialpinista. La causa è stata una slavina improvvisa che lo ha travolto mentre percorreva un tratto di montagna. L’uomo, originario di Bergamo, era un professore universitario con una lunga esperienza in montagna. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla. La sua scomparsa ha lasciato molti senza parole.

© Ecodibergamo.it - Valanga in Valle d’Aosta: muore 66enne scialpinista originario di Bergamo

LA TRAGEDIA. Si chiamava Stefano Poli, professore universitario bergamasco, che si era trasferito a Milano da tempo. Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga in Valle d’Aosta. La vittima è Stefano Poli, 66enne residente nel Milanese ma originario di Bergamo. Era partito domenica mattina per un’escursione scialpinistica in solitaria. La moglie, quando non lo ha visto rientrare a valle, ha dato l’allarme. Il corpo è stato avvistato dagli uomini del Soccorso alpino valdostano durante un sorvolo con l’elicottero su una valanga, a circa 3.000 metri di quota. L’incidente è avvenuto sulle pendici della Becca di Nana, in Val d’Ayas. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it Valanga in Valle d’Aosta, morto scialpinistaUna valanga in Valle d'Aosta ha provocato la morte di uno scialpinista questa mattina nella zona Pointe de la Pierre. Valanga in Valle d'Aosta, morto uno scialpinistaUna valanga in Valle d’Aosta ha causato la morte di uno scialpinista. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Valanga in Valle d’Aosta, morto uno scialpinista. Un ferito e tre illesi; Valanga in Valle d'Aosta, morto uno scialpinista tedesco; Val d'Aosta, scialpinista travolto e ucciso da valanga; Impressionante soffio di valanga in Val Veny (Valle d'Aosta). Valle d'Aosta, scialpinista lombardo muore sotto una valanga alla Becca di NanaLa vittima è Stefano Poli, 66 anni, residente a Pozzuolo Martesana nel Milanese. A lanciare l'allarme sua moglie ... rainews.it Valanga in Valle d’Aosta, travolto e ucciso scialpinista sulla Becca di NanaLa vittima è Stefano Poli, residente in Lombardia. A dare l’allarme è stata la moglie non vedendolo rientrare a casa ... ilgiorno.it Video di "fulviocastle", per Meteo Valle d'Aosta di un soffio di valanga che nel primo pomeriggio di domenica 22 febbraio 2026 è stato osservato in Val Veny dalla seggiovia Zerotta di Courmayeur. #23febbraio2026 #soffiodivalanga #valanga #valven - facebook.com facebook Valle d'Aosta, valanga travolge e uccide uno scialpinista x.com