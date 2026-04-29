Uno studio recente ha evidenziato che l’esposizione a livelli elevati di inquinamento dell’aria durante la gravidanza è collegata a uno sviluppo più lento delle competenze linguistiche e motorie nei bambini. I ricercatori hanno analizzato i dati di diverse donne in gravidanza e hanno riscontrato effetti negativi sullo sviluppo dei figli nei primi anni di vita. I risultati si concentrano sui possibili rischi legati all’ambiente in cui si cresce ancora nel grembo materno.

L’esposizione a livelli elevati di inquinamento dell’aria nel grembo materno è associata a uno sviluppo peggiore del linguaggio e delle capacità motorie. A dirlo è uno studio realizzato dal King’s College di Londra. L’esposizione all’inquinamento durante il primo trimestre di gravidanza è risultata associata a peggiori competenze linguistiche a 18 mesi. Lo studio ha rilevato che l’inquinamento ha un effetto ancora maggiore ne i bambini nati prematuri, che mostrano capacità motorie e linguistiche più scarse. Lo studio. “Volevamo stabilire se i livelli di inquinamento atmosferico fossero correlati alle capacità cognitive, linguistiche e motorie in questo periodo critico della prima infanzia”, spiega Alexandra Bonthrone della School of biomedical engineering del King’s College.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inquinamento in gravidanza, gli effetti su linguaggio e capacità motorie: lo studio

Notizie correlate

PM 2.5: gli effetti dell’inquinamento su anziani e popolazione a BergamoL’inquinamento atmosferico è il principale rischio ambientale per la salute pubblica.

Fumo in gravidanza, rischio più alto di disturbi psichiatrici nei figli: lo studio su 16mila bambiniUna ricerca condotta nell’ambito del consorzio ECHO (Environmental Influences on Child Health Outcomes) ha analizzato i dati di oltre 16.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: La sabbia del Sahara torna su Roma: sforati i limiti di polveri sottili in diversi quartieri.

Inquinamento e bambini: perché respirare bene nei primi anni cambia la vitaInquinamento e bambini: scopri i rischi per la salute nei primi anni e i consigli pratici dei pediatri per proteggere davvero i più piccoli. tuttogreen.it

Inquinamento. Esposizione in gravidanza causa invecchiamento cellulare nei neonatiAlti livelli di PM 2,5 sarebbero associati a 'invecchiamento' cellulare, con riduzione della lunghezza dei telomeri maggiore registrata nei neonati nati in aree inquinate, rispetto a chi è nato in ... quotidianosanita.it