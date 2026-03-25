PM 2.5 | gli effetti dell’inquinamento su anziani e popolazione a Bergamo

A Bergamo, i livelli di inquinamento atmosferico sono tra i più elevati. La presenza di polveri sottili PM 2.5 è stata associata a effetti sulla salute, in particolare tra le persone anziane. I dati rilevati indicano che l’inquinamento rappresenta un rischio importante per la popolazione locale, con impatti evidenti sulla salute pubblica.

L’inquinamento atmosferico è il principale rischio ambientale per la salute pubblica. Anche a Bergamo, dove i livelli di smog sono tra i più elevati, gli effetti sulla salute sono significativi, soprattutto per la popolazione anziana. L’inquinamento atmosferico è il principale rischio ambientale per la salute pubblica in Europa e in Italia: lo confermano i dati definitivi del progetto di Isde (Associazione medici per l’ambiente) Italia «Cambiamo aria. Salute e inquinamento atmosferico nelle città italiane». I principali effetti osservati sono l’aumento di patologie respiratorie, cardiovascolari, metaboliche e neurologiche e gli effetti negativi sulla salute riproduttiva e sullo sviluppo infantile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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