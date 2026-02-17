America’s Cup la Procura valuta gli esposti | focus su colmata e inquinamento dovuto ai lavori

La Procura di Napoli ha avviato un’analisi sugli esposti presentati da legali, associazioni e comitati civici, dopo aver ricevuto segnalazioni sulla colmata di Bagnoli e sui possibili effetti di inquinamento causati dai lavori per l’America’s Cup 2027. In particolare, gli attivisti hanno evidenziato come le attività di movimentazione del materiale abbiano generato polveri e disturbato l’ecosistema locale. La procura si sta concentrando sulle procedure seguite durante i lavori e sugli eventuali danni ambientali.

I magistrati napoletani stanno valutando la documentazione depositata da comitati e associazioni sui lavori nell'area ex Italsider La Procura di Napoli sta valutando gli esposti che legali, associazioni e comitati civici hanno presentato a proposito dei lavori in corso a Bagnoli per l'America's Cup 2027. L'attenzione dei magistrati riguarda sia il profilo ambientale sia quello amministrativo. Una delegazione della Rete No America's Cup, accompagnata da tecnici ed esperti, è stata ascoltata dai vertici della V sezione reati ambientali. All'incontro hanno partecipato il procuratore aggiunto Antonio Riccio insieme ai sostituti Domenico Luca Musto e Raffaele Barella.