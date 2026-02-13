Pagamenti INPS di febbraio 2026 | le date per Assegno unico ADI Naspi e Dis-Coll

Il 2 febbraio 2026, l’Inps ha annunciato sul proprio portale che i pagamenti di febbraio includeranno anche le somme relative all’Assegno unico, all’ADI, alla Naspi e alla Dis-Coll, confermando che chi ha già una pratica accolta non deve presentare una nuova domanda.

Il 2 febbraio 2026 sul portale Inps, l’Istituto ha confermato che anche per l’annualità corrente non sarà necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico universale per chi ha già una pratica in stato accolta. La prestazione sarà infatti erogata d’ufficio in continuità, salvo che la domanda precedente non sia decaduta, revocata o respinta. Sempre l’Istituto ricorda che senza un ISEE valido, dal mese di marzo 2026 l’AUU sarà erogato negli importi minimi previsti dalla normativa. I beneficiari privi di ISEE aggiornato potranno comunque regolarizzare la posizione presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il 30 giugno 2026, così da recuperare gli arretrati da marzo. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

A gennaio 2026, i pagamenti INPS per pensioni, Assegno Unico, AdI, NASpI e DIS-COLL vengono generalmente effettuati all'inizio del mese.

