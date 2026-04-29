Innovazione il Metamuseo del futuro | gemelli digitali e realtà immersiva

Un nuovo progetto di innovazione nel settore museale si focalizza sulla creazione di un Metamuseo del futuro, che utilizza gemelli digitali di strumenti scientifici conservati in musei diversi. Questi gemelli digitali consentiranno di rappresentare in modo dettagliato e interattivo gli strumenti stessi, integrando tecnologie di realtà immersiva. L’obiettivo è rendere accessibili e fruibili a un pubblico più ampio le informazioni e le caratteristiche di oggetti storici e scientifici.

Gemelli digitali di strumenti scientifici conservati in musei diversi potranno raccontare virtualmente la storia di una scoperta e, con l’aiuto della realtà immersiva, potranno essere utilizzati in esperimenti per sollevare il sipario su un capitolo di storia della scienza o su una nuova tecnica di ricerca: è questo il nuovo punto di vista proposto dal Metamuseo nazionale della scienza presentato ieri a Roma dalla Commissione per i Musei Naturalistici e i Musei della scienza dell’Accademia dei Lincei. “Sta emergendo l’aspetto del museo non come puro accrescimento di competenze e reperti dei singoli musei, ma come creazione di un valore aggiunto”, ha detto uno dei promotori dell’iniziativa, il fisico e storico della scienza Carlo Di Castro.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Rimini, il futuro del live: 140 aziende testano l’innovazione immersivaIl quartiere fieristico di Rimini si prepara ad accogliere, da domenica 12 a martedì 14 aprile, la nona edizione di Mir – Multimedia Integration... Innovazione didattica attraverso le tecnologie digitali: primo appuntamento del Progetto AlmaInnovazione didattica, tecnologie digitali e nuovi modelli di apprendimento al centro del Progetto Ama – Advanced Learning Multimedia Alliance for... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: I Lincei propongono un Metamuseo nazionale della scienza; Un Metamuseo Nazionale della Scienza: l’avveniristico progetto dell’Accademia dei Lincei; I Lincei propongono un Metamuseo nazionale della scienza; Il convegno dell'Accademia dei Lincei Per un progetto di Metamuseo della scienza in Italia in diretta video. MetaMuseo della scienza, il piano parte da Roma: ecco il progetto per lo Smithsonian italianoParte da Roma un progetto che ci auguriamo non rimanga sulla carta, come molti altri, ma trovi l'ascolto della politica e di chi deve farsi carico della principale infrastruttura ... ilmessaggero.it Un metamuseo nazionale della scienza: l’avveniristico progetto dell’Accademia dei LinceiUn Metamuseo della Scienza dell’Accademia dei Lincei: esplora come questo progetto valorizza il patrimonio scientifico italiano. Questo articolo esplora in profondità il progetto del Metamuseo ... Leg ... msn.com Una grande rete delle collezioni scientifiche italiane e una struttura nazionale che sia un centro di ricerca e un laboratorio, nel quale raccogliere e studiare i gemelli digitali dei reperti: è l'identikit del Metamuseo della Scienza proposto dai #Lincei x.com Oggi siamo all'Accademia Nazionale dei Lincei Roberto Ferrari, direttore del Museo Galileo, interviene al convegno "Per un progetto di Metamuseo della Scienza in Italia". Il suo contributo esplorerà il percorso del Museo, dalla fondazione nel 1925 fino agl - facebook.com facebook