A Rimini si avvicina la nona edizione di Mir – Multimedia Integration Expo, un evento che si svolgerà dal 12 al 14 aprile nel quartiere fieristico della città. Durante questa manifestazione, 140 aziende presenteranno le ultime novità nel settore dell’innovazione audiovisiva e dell’intrattenimento tecnologico. L’edizione si propone di mettere in mostra le nuove tecnologie immersive e le soluzioni avanzate per il mercato dell’intrattenimento.

Il quartiere fieristico di Rimini si prepara ad accogliere, da domenica 12 a martedì 14 aprile, la nona edizione di Mir – Multimedia Integration Expo, un appuntamento che concentra l’intero ecosistema dell’innovazione audiovisiva e dell’intrattenimento tecnologico. La manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group si estenderà su 40 mila metri quadrati distribuiti in 10 padiglioni, vedendo il coinvolgimento diretto di oltre 140 aziende e 250 marchi specializzati. L’evento non si limiterà alla mera esposizione, ma proporrà un palinsesto denso di 35 momenti formativi, tra cui masterclass e convegni tecnici. L’integrazione tecnologica e le nuove frontiere dell’esperienza immersiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini, il futuro del live: 140 aziende testano l’innovazione immersiva

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Audio, video e intrattenimento tecnologico: al via la nona edizione del MIR di Rimini x.com

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