Nico Gonzalez si allontana il riscatto dell’Atletico Madrid? L’argentino è out per infortunio I dettagli

Nico Gonzalez, attaccante argentino, non potrà essere disponibile a causa di un infortunio. La sua assenza sta influenzando le possibilità di riscattarlo da parte dell’Atletico Madrid, che finora non ha ancora deciso se esercitare l’opzione. La situazione di Gonzalez si è aggravata per problemi fisici, riducendo le sue opportunità di trovare spazio in squadra.

Nico Gonzalez sta trovando poco spazio anche per continui problemi fisici e il riscatto dell'Atletico Madrid ad oggi non è così scontato. Nonostante la pesante sconfitta per 3-0 rimediata nel ritorno della semifinale di Coppa del Re contro il Barcellona, l'Atletico Madrid può paradossalmente sorridere. Grazie al travolgente 4-0 della gara d'andata, la formazione di Diego Simeone strappa il pass per la finalissima, dove attende la vincente tra Real Sociedad e Athletic Bilbao. Tuttavia, tra i volti meno gioiosi del gruppo colchonero spicca quello di Nico Gonzalez, rimasto ai margini della sfida per l'intera durata del match. In molti si sono interrogati sull'assenza dell'argentino, dato che l'ex Juventus non ha giocato neanche un minuto in una partita così cruciale per la stagione dei madrileni.