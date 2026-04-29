Infortunio nell' ex area Expo operaio ferito al collo da un flessibile | è grave

Oggi, nella tarda mattinata, si è verificato un infortunio nell'area dell'ex Expo, dove un operaio è stato ferito al collo da un flessibile. L'incidente si è verificato intorno alle 12 e le sue condizioni sono considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Momenti di profonda apprensione nella tarda mattinata di oggi nell'area dell'ex Expo. Un operaio è rimasto gravemente ferito intorno alle 12.30 in via Decumano, all'interno di un cantiere situato nel cuore del distretto dell'innovazione milanese.La dinamicaSecondo le prime informazioni raccolte.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Grave infortunio sul lavoro, operaio ferito alla mano Leggi anche: Infortunio in un cantiere edile. Precipita da 3 metri: operaio ferito Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ex Ilva, operaio ferito all’Afo 4: una lamiera gli provoca un taglio alla gamba. Nella stessa mattina due cedimenti stradali; Ex Ilva, sfiorata l'ennesima tragedia: operaio ferito e cedimenti nello stabilimento; Cavalletti, l’ex dipendente: Ho quasi perso un braccio, loro si prendevano i soldi dell’infortunio; Calcio Live: in campo Milan-Juventus (0-0), esce per infortunio Modric, nei bianconeri entra Yildiz. Infortunio nell'ex area Expo, operaio ferito al collo da un flessibile: è graveUn uomo di circa 50 anni è stato trasportato in elicottero al Niguarda dopo un grave incidente con un attrezzo da cantiere ... milanotoday.it Ex Ilva, operaio ferito all’Afo2: frattura alla gambaL’infortunio all’ex Ilva è avvenuto nella notte, nell’area Afo2 dello stabilimento siderurgico di Taranto. Un operaio di 43 anni, dipendente della ditta Semat Engineering, è rimasto ferito alla gamba ... pugliapress.org Infortunio sul lavoro all'interno dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Coinvolto un operaio di 46 anni, dipendente della ditta Semat, in servizio nel reparto manutenzione degli altiforni. Stando alle prime ricostruzioni, durante le operazioni nell'area del campo di c - facebook.com facebook Grave infortunio per Mateo Retegui: nell’ultima partita del suo Al-Qadsiah contro l’Al-Shabab, l’attaccante della Nazionale italiana ha riportato una frattura alla tibia della gamba sinistra. Saranno almeno 2 i mesi di stop per l’ex attaccante di Genoa e Atalanta, l x.com