Infortunio nell' ex area Expo operaio ferito al collo da un flessibile | è grave

Da milanotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, nella tarda mattinata, si è verificato un infortunio nell'area dell'ex Expo, dove un operaio è stato ferito al collo da un flessibile. L'incidente si è verificato intorno alle 12 e le sue condizioni sono considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Momenti di profonda apprensione nella tarda mattinata di oggi nell'area dell'ex Expo. Un operaio è rimasto gravemente ferito intorno alle 12.30 in via Decumano, all'interno di un cantiere situato nel cuore del distretto dell'innovazione milanese.La dinamicaSecondo le prime informazioni raccolte.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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