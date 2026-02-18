Infortunio Adams che tegola per il Torino | c’è lesione! Salta due big match

L’infortunio di Adams, causato da una lesione scoperta dagli esami, mette il Torino in difficoltà. L’attaccante scozzese si è fermato durante l’allenamento e dovrà stare fuori per alcune settimane. La sua assenza si farà sentire nelle prossime partite contro le squadre di testa. Adams aveva appena ritrovato buona forma e ora dovrà recuperare prima di tornare in campo. La società aspetta aggiornamenti sulle sue condizioni, mentre i tifosi temono per i prossimi impegni della squadra.

