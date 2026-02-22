Bayern Monaco tegola Davies | infortunio per il canadese! Ecco quanto starà fuori i dettagli

Alphonso Davies si infortuna durante l’allenamento del Bayern Monaco a causa di una rottura della fibra muscolare del bicipite femorale. L’attaccante canadese resterà fuori dal campo per diverse settimane, compromettendo le sue possibilità di partecipare alle prossime partite. La squadra dovrà affrontare le sfide senza uno dei suoi elementi più veloci e dinamici. I medici stanno monitorando attentamente il suo recupero.

