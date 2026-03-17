Durante l’allenamento dell’Inter, Calhanoglu è rientrato in gruppo dopo un periodo di assenza, mentre a Lautaro è stato riservato un programma di allenamento personalizzato. La squadra ha lavorato sul campo in vista delle prossime partite, con attenzione alle esercitazioni e alle rotazioni dei giocatori. Nessuna comunicazione ufficiale sui tempi di recupero o sulle condizioni dei singoli.

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© Internews24.com - Allenamento Inter, Calhanoglu torna in gruppo! Personalizzato per Lautaro. Le ultime

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