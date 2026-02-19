L’infortunio di Suat Serdar, con una grave lesione al ginocchio, ha colpito l’Hellas Verona, peggiorando la situazione dopo la sconfitta contro il Parma. Il centrocampista tedesco ha subito un trauma durante il match di domenica, che potrebbe mettere fine alla sua stagione. La squadra ora deve fare i conti con l’assenza di uno dei suoi giocatori chiave e cercare soluzioni per affrontare le prossime partite. La prognosi medica sarà definita nei prossimi giorni.

Un turno difficile si aggiunge alle sfide dell'Hellas Verona dopo la sconfitta interna contro il Parma per 2-1, e una notizia pesante riguarda Suat Serdar: gli esami hanno evidenziato una lesione significativa al ginocchio che mette in discussione la restante parte della stagione. la squadra è chiamata a rispondere con attenzione e professionalità per contenere l'impatto di questa assenza sul reparto nevralgico del campo. gli accertamenti strumentali hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro di Suat Serdar. si tratta di una diagnosi che comporta una sospensione delle attività agonistiche per la stagione in corso.

© Mondosport24.com - Infortunio Serdar: lesione al ginocchio grave, stagione compromessa

