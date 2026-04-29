Due calciatori del Bologna sono stati sottoposti a esami medici dopo aver subito problemi muscolari durante l'allenamento. Gli esiti degli esami sono stati comunicati e indicano le condizioni dei giocatori. Per entrambi si attendono indicazioni sui tempi di recupero necessari prima di poter tornare in campo. La società non ha fornito ulteriori dettagli sui possibili interventi o sulla durata stimata dell’assenza.

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© Calcionews24.com - Infortunati Bologna, problemi muscolari per Rowe e Cambiaghi: gli esiti degli esami e i tempi di recupero

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