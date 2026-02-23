Infortunio Mazzitelli | svelati i tempi di recupero dopo gli esiti degli esami

Luca Mazzitelli si è infortunato durante una sessione di allenamento, a causa di un movimento brusco che ha provocato un dolore intenso. Gli esami medici svolti nei giorni scorsi hanno confermato la presenza di una distorsione al ginocchio, richiedendo un periodo di riposo. La diagnosi precisa quanto il tempo stimato di recupero, che si aggira intorno a tre settimane. La squadra aspetta con ansia aggiornamenti sul suo progresso.

Aggiornamento medico recente chiarisce la situazione di luca mazzitelli dopo l’infortunio occorso in allenamento. l’analisi degli esami ha definito la natura dell’intervento muscolare e ha permesso di tracciare una previsione di recupero affidabile, utile per valutare le prossime scelte tattiche e di reparto. l’attenzione resta centrata sulla gestione riabilitativa e sulla gradualità del reinserimento in campo, con l’obiettivo di mantenere condizioni fisiche adeguate e ridurre il rischio di ricadute. gli esami strumentali hanno confermato una distrazione di basso grado del soleo della gamba sinistra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Luca Mazzitelli si è procurato una distrazione al soleo durante l'allenamento, e gli esami hanno confermato la diagnosi.

