Infortunio Mazzitelli arrivano gli esiti degli esami | svelati tempi di recupero! Le ultime novità sul centrocampista

Luca Mazzitelli si è procurato una distrazione al soleo durante l’allenamento, e gli esami hanno confermato la diagnosi. La sua condizione richiederà alcune settimane di recupero prima di tornare in campo. Il centrocampista del Cagliari ha subito un infortunio che ha interrotto la sua attività, e i medici hanno stimato i tempi di ripresa. La squadra attende aggiornamenti sui prossimi passi del giocatore.

Kilicsoy Cagliari, il riscatto si avvicina: il turco sempre più vicino alla permanenza in rossoblù! I dettagli Como, torna di moda un giocatore per i lariani! Fabregas pronto a valorizzare un altro giovane giocatore? Thiaw ha già stregato Newcastle e Premier League: tre top club sulle tracce dell’ex Milan! Il prezzo del difensore e dove potrebbe trasferirsi in estate Pisa, Hiljemark nel post partita: «Ho visto una squadra che nel primo tempo ha giocato con tanta paura e sono arrabbiato» Fiorentina, Vanoli nel post gara: «Sapevamo che fosse una partita importantissima, 3 punti che ne valgono 6 o addirittura 9» Conferenza stampa Knutsen alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Campo sintetico? Quelli del City non lo hanno neanche nominato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Infortunio Pavlovic: esiti degli esami e tempi di recupero dopo il problema alla cosciaStrahinja Pavlovic si è infortunato alla coscia durante l’allenamento, causando preoccupazione tra i tifosi del Milan.

Infortunio Calhanoglu, l’esito degli esami e i tempi di recupero per il centrocampistaCalhanoglu ha subito un infortunio che ha richiesto esami diagnostici per valutare l’entità del problema.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Cagliari, infortunio per Mazzitelli: le sue condizioni; Cagliari-Lazio 0-0, le pagelle: sugli scudi il solito Palestra. Attacco capitolino sterile; Como, infortunio per Baturina contro la Juventus: le sue condizioni; Lazio, il comunicato sulle condizioni di Rovella.

Infortunio Mazzitelli, arrivano gli esiti degli esami: confermata la distrazione al soleo, tempi di recupero stimatiInfortunio Mazzitelli, arrivano gli esiti degli esami: confermata la distrazione al soleo, tempi di recupero stimati Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari, sarà costretto a fermarsi per un brev ... calcionews24.com

Infortunio Mazzitelli, svelato l’esito degli esami! Le ultimissimeInfortunio Mazzitelli, giornata cruciale! Il rossoblù si è sottoposto a degli accertamenti strumentali: è stato reso noto l’esito Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari, dovrà affrontare un peri ... cagliarinews24.com

Mazzitelli salta Parma-Cagliari: esami dopo l’infortunio con la Lazio x.com

Pisacane valuta il cambio di modulo a causa dell'infortunio di Mazzitelli. Che ne pensi - facebook.com facebook