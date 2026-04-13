Giovani competenze per il made in Italy | incontro a Palermo mercoledì 15 aprile in Camera di Commercio
Mercoledì 15 aprile alle 10 si terrà a Palermo un incontro organizzato dalla Camera di Commercio Palermo Enna in collaborazione con la Casa del Made in Italy di Palermo. L’evento, intitolato “Giovani competenze per il Made In Italy: le nuove generazioni siciliane protagoniste del Futuro”, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle giovani generazioni e professionisti del settore. La manifestazione si svolgerà presso la sede della Camera di Commercio.
“Giovani competenze per il Made In Italy: le nuove generazioni siciliane protagoniste del Futuro” è il titolo dell’incontro, organizzato dalla Camera di Commercio Palermo Enna, in collaborazione con laCasa del Made in Italy di Palermo, che si svolgerà mercoledì 15 aprile, a partire dalle ore 10.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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