Operatore a bordo dei traghetti | recruiting day presso il Centro per l' impiego

Un evento di recruiting si svolge presso il Centro per l’impiego di Brindisi, dedicato a chi desidera lavorare come operatore a bordo dei traghetti. Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di sostenere colloqui diretti con i responsabili, con la possibilità di essere selezionati e di avviare un’esperienza professionale nel settore marittimo. L’iniziativa mira a trovare candidati pronti a inserirsi in questa attività.

BRINDISI – Un colloquio diretto, la possibilità concreta di essere selezionati e iniziare un’esperienza professionale a bordo dei traghetti. È questo lo spirito del “Ligabue recruiting day”, in programma il 11 marzo 2026 a Brindisi presso il Centro per l’Impiego di Brindisi, sito in via Tor Pisana 114, promosso da Sviluppo lavoro Italia in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Brindisi, con la partecipazione del Gruppo Ligabue, gruppo internazionale attivo nei servizi di ristorazione e catering marittimo. Nel corso della giornata, i candidati potranno sostenere colloqui conoscitivi con i recruiter aziendali per le seguenti posizioni: Operatore pluri-servizio a bordo dei traghetti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

