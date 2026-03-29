Due persone di 55 e 35 anni, entrambe provenienti dalla Puglia, sono state arrestate dalla polizia a Pescara. Durante un’operazione, sono state trovate in possesso di circa 800 grammi di eroina e cocaina, all’interno di una casa Ater in stato di degrado. I sospetti sono stati fermati e portati in questura, con il sequestro delle sostanze stupefacenti.

Intervento della polizia in un'abitazione del quartiere Villa del Fuoco a Pescara dove erano stati segnalati strani movimenti Un uomo e una donna di 55 e 35 anni, originari della Puglia, sono stati arrestati dalla polizia a Pescara dopo che sarebbero stati trovati in possesso di circa 800 grammi di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina.Nel corso dei servizi di contrasto alla spaccio di stupefacenti, i poliziotti della squadra mobile, nel quartiere Villa del Fuoco, hanno arrestato il 55enne e la 35enne poiché sarebbero stati colti nella fragranza della cessione di eroina. Gli investigatori, nel corso degli appostamenti, avendo... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Spacciavano stupefacenti nella casa Ater decaduta, arrestati un uomo e una donna: sequestrati 800 grammi di sostanze

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