Infertilità di coppia | prevenzione e diagnosi precoce | a Bergamo il convegno Oltre la PMA

A Bergamo si è svolto il convegno “Oltre la PMA”, dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce dell’infertilità di coppia. L’evento ha affrontato il tema di una condizione che interessa tra il 15% e il 17% delle coppie in età fertile, con approfondimenti su metodi e strategie per individuare tempestivamente eventuali problematiche riproduttive. Durante l’incontro sono stati presentati studi e dati aggiornati sulla diffusione di questa condizione.

L’ infertilità di coppia riguarda oggi una quota significativa della popolazione: si stima che coinvolga tra il 15% e il 17% delle coppie in età fertile. Un dato che evidenzia come il tema non sia soltanto sanitario, ma anche profondamente intrecciato con aspetti psicologici, sociali ed economici. Negli ultimi anni, il ricorso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) è cresciuto in modo costante, rappresentando una risorsa fondamentale per molte coppie. Tuttavia, accanto alle possibilità offerte da questo percorso, si fa sempre più strada la necessità di ampliare l’approccio: puntare maggiormente su prevenzione, diagnosi precoce e tutela della fertilità naturale.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Giornata contro il cancro. Greco (S.I.d.R.): “Prevenzione e diagnosi precoce sono tutela per la vita riproduttiva”Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Leggi anche: Ulss 9, prevenzione e diagnosi precoce contro i problemi all'udito Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Infertilità di coppia: prevenzione e diagnosi precoce: a Bergamo il convegno Oltre la PMA; Infertilità: c'è un nuovo sito per le coppie alla ricerca di informazioni chiare e corrette; Natalità e fertilità: prevenzione per cambiare rotta; Perché non lo sapevo?: la domanda che apre il percorso di PMA e cambia tutto. Gravidanza che non inizia dopo 9 mesi di tentativiUna coppia giovane può attendere un anno prima di rivolgersi a un centro per la diagnosi e la cura dell'infertilità, ma se nove mesi di tentativi non andati a buon fine sono fonte di grande stress può ... bimbisaniebelli.it Toscana. Via libera alla rete regionale per prevenzione, diagnosi e cura dell’infertilitàIndividuati ambulatori specialistici, consultori e Centri Pma di I livello. Le Aou Careggi e Pisana e la Ausl Se (Ospedale La Fratta) i tre Centri pubblici per l’oncofertilità. Saccardi: Vogliamo ... quotidianosanita.it La medicina della riproduzione è una branca ultra specialistica che fa diagnosi dell'infertilità di coppia e tratta uomini e donne con percorsi di procreazione medicalmente assistita. I professionisti della UOC Procreazione Medicalmente Assistita dell'Azienda, di - facebook.com facebook