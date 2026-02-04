Giornata contro il cancro Greco SIdR | Prevenzione e diagnosi precoce sono tutela per la vita riproduttiva

Oggi si celebra la giornata contro il cancro e anche il ruolo della prevenzione e della diagnosi precoce. Greco, rappresentante del S.I.d.R., sottolinea quanto siano importanti per proteggere la fertilità e la qualità della vita delle donne affette da tumore. Secondo lui, intervenire subito con percorsi multidisciplinari può fare la differenza e salvare molte vite.

Greco (S.I.d.R.): diagnosi precoce e percorsi multidisciplinari fondamentali per tutelare fertilità e qualità della vita delle pazienti oncologiche.. " La prevenzione oncologica è sempre più decisiva nella lotta al cancro e interessa anche la medicina della riproduzione. L'obiettivo di screening e diagnosi precoci, infatti, è anche quello di garantire un futuro in salute a questi pazienti e la possibilità di assicurargli una sana vita riproduttiva". Lo afferma il professor Ermanno Greco, presidente della Società Italiana della Riproduzione (S.I.d.R.), in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, che ricorre il 4 febbraio.

