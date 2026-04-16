Trenta giorni di test poi scatteranno le multe a chi supera i 70 km h lungo la Brentana

Dopo un mese di monitoraggio, scatteranno le sanzioni per chi supera i 70 kmh sulla strada Brentana. Le autorità hanno annunciato che, una volta terminato il periodo di prova, i veicoli che supereranno questa velocità riceveranno direttamente a casa il verbale di contravvento. Nessuna tolleranza sarà concessa e le multe arriveranno senza preavviso. La misura riguarda tutti gli automobilisti che circolano in quella tratta.

Chi supera i 70 chilometri orari di velocità, puntualmente si vedrà recapitare il verbale a domicilio. Scongiurare gravi incidenti stradali troppo spesso provocati dalla velocità eccessiva degli utenti. Richiamare gli automobilisti al rispetto del Codice della Strada. E' partendo da questi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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