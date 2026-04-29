Industrial Accelerator Act fornitori auto | senza correttivi 350mila posti a rischio

L’Associazione europea dei fornitori del settore automobilistico ha annunciato che, senza interventi correttivi, circa 350.000 posti di lavoro potrebbero essere a rischio nel settore. La comunicazione è arrivata in merito al cosiddetto Industrial Accelerator Act, una normativa che riguarda le aziende fornitrici di componenti automobilistici. La situazione riguarda le imprese coinvolte nella produzione di parti per i veicoli e il loro impatto sul mercato del lavoro.

Roma, 29 aprile 2026 – L’Associazione europea dei fornitori del settore automobilistico (Clepa) alza la voce sull’ Industrial Accelerator Act (IAA), il pacchetto presentato a marzo dalla Commissione europea su cui Parlamento e Consiglio stanno negoziando per rafforzare la capacità industriale del settore. Secondo Clepa, senza correttivi mirati il rischio è che l’iniziativa si traduca in un esercizio simbolico, incapace di incidere su occupazione e investimenti in Europa. In un position paper pubblicato mentre i negoziati entrano nel vivo, l’associazione, che rappresenta oltre 3.000 aziende della filiera, chiede di mantenere una definizione “robusta” di veicolo europeo, fissando al 70% la soglia minima di contenuto locale.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Industrial Accelerator Act, fornitori auto: senza correttivi 350mila posti a rischio Notizie correlate L’Ue punta sul Made in Europe, 150mila posti di lavoro con l’Industrial Accelerator ActIl rapporto Draghi ha un primo importante effetto, ovvero la legge sull’acceleratore industriale con l’obiettivo di rafforzare l’industria e creare... Auto, l’Industrial Accelerator Act di Bruxelles divide i costruttori sul made in EuropeLa batteria, invece, segue un percorso specifico basato sul numero di componenti chiave prodotti nell’Unione: la proposta definitiva richiede che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Industrial Accelerator Act; Industrial Accelerator Act, l’Ue punta sull’autonomia. Cina in allarme; Industrial Accelerator Act, Zucchetto: servono gradualità e strategia comune; Industrial Accelerator Act: Pechino minaccia ritorsioni contro l’UE sulle auto elettriche. Industrial Accelerator Act, fornitori auto: senza correttivi 350mila posti a rischioL’Associazione fornitori del settore automobilistico chiede regole più stringenti sul pacchetto presentato dalla Commissione Ue, a partire dalla soglia del 70% di contenuto europeo per i veicoli ... quotidiano.net Industrial Accelerator Act, l’Ue punta sull’autonomia. Cina in allarmeLa proposta di legge della Commissione europea 'Industrial Accelerator Act' preoccupa la Cina che si sente discriminata. fortuneita.com La Cina minaccia contromisure contro l’UE se l’Industrial Accelerator Act danneggerà le sue imprese, accusando Bruxelles di discriminare gli investitori stranieri. Leggi l'articolo #IndustrialAcceleratorAct - facebook.com facebook Il nuovo Industrial Accelerator Act dell’UE rischia di frenare senza minerali raffinati affidabili. La soluzione passa dall’Africa: investimenti industriali legati a impegni di acquisto europei, scrivono Sarah Logan e @madprocopio x @ECFRAfrica buff.ly/5PY8OlI x.com