L’Unione Europea ha approvato il nuovo Industrial Accelerator Act, una legge che mira a rafforzare il settore industriale e a generare circa 150.000 nuovi posti di lavoro. Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche per promuovere il Made in Europe e rispondere alle sfide del mercato internazionale. La legge segue le raccomandazioni del rapporto Draghi, approvato di recente.

Il rapporto Draghi ha un primo importante effetto, ovvero la legge sull’acceleratore industriale con l’obiettivo di rafforzare l’industria e creare nuovi posti di lavoro in Europa. La Commissione europea ha adottato la proposta per aumentare la domanda di tecnologie e prodotti europei a basse emissioni di carbonio. È l’Industrial Accelerator Act (Iaa), che pone al centro la produzione, il fare impresa e creare posti di lavoro ma senza rinunciare alle nuove tecnologie, più pulite e orientate al futuro. Proprio in linea con il rapporto Draghi, la proposta punta a settori strategici, selezionati nel quadro di necessità attuale e futura, come acciaio, cemento, automobili e tecnologie net-zero. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’Ue punta sul Made in Europe, 150mila posti di lavoro con l’Industrial Accelerator Act

Articoli correlati

Auto, l’Industrial Accelerator Act di Bruxelles divide i costruttori sul made in EuropeLa batteria, invece, segue un percorso specifico basato sul numero di componenti chiave prodotti nell’Unione: la proposta definitiva richiede che...

Leggi anche: L’Ue svela l’Industrial Accelerator Act: incentivi e priorità agli appalti pubblici a prodotti “made in Europa”. Le regole per auto e manifattura

Contenuti utili per approfondire Industrial Accelerator Act

Temi più discussi: Ue lancia l’Industrial Accelerator Act, il piano per rafforzare l’industria europea; Industria europea e materiali low-carbon nella nuova strategia UE; Industrial Accelerator Act: la Commissione UE vara il piano Made in Europe; Industrial Accelerator Act, Bruxelles punta su acquisti verdi e 'Made in EU' per rilanciare la manifattura.

L’Ue punta sul Made in Europe, 150mila posti di lavoro con l’Industrial Accelerator ActIl rapporto Draghi ha un primo importante effetto, ovvero la legge sull’acceleratore industriale con l’obiettivo di rafforzare l’industria e creare nuovi posti di lavoro in Europa. La Commissione ... quifinanza.it

L'Ue accelera sull'industria e fa leva sul 'Buy European'L'Unione europea punta sul 'Made in Europe' per rafforzare l'industria e ridurre le dipendenze dall'estero. (ANSA) ... ansa.it

L’Industrial Accelerator Act (Iaa) presentato ieri, 4 marzo, dalla Commissione europea continua a tenere banco agli eventi di KEY - The Energy Transition Expo di Rimini, ... Leggi l'articolo completo -> rviv.ly/wZSlK7 #dlbollette #NetZero x.com

Appuntamento con QuiEuropa Magazine, in questa edizione: La Commissione vara l’Industrial Accelerator Act Corte dei Conti, poco efficaci gli interventi per l’innovazione in agricoltura Nuovi fondi per le infrastrutture energetiche #europa - facebook.com facebook