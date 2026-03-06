Auto l’Industrial Accelerator Act di Bruxelles divide i costruttori sul made in Europe

L'Industrial Accelerator Act di Bruxelles sta creando divisioni tra i costruttori di auto e le istituzioni europee. La normativa, che riguarda lo sviluppo e la produzione di veicoli, ha acceso un dibattito acceso tra i rappresentanti dell'industria automobilistica e le autorità europee. La discussione si concentra sulle implicazioni per la produzione locale e le strategie future del settore. La questione resta al centro dell’attenzione in vista delle prossime decisioni legislative.