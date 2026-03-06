Auto l’Industrial Accelerator Act di Bruxelles divide i costruttori sul made in Europe
L'Industrial Accelerator Act di Bruxelles sta creando divisioni tra i costruttori di auto e le istituzioni europee. La normativa, che riguarda lo sviluppo e la produzione di veicoli, ha acceso un dibattito acceso tra i rappresentanti dell'industria automobilistica e le autorità europee. La discussione si concentra sulle implicazioni per la produzione locale e le strategie future del settore. La questione resta al centro dell’attenzione in vista delle prossime decisioni legislative.
La batteria, invece, segue un percorso specifico basato sul numero di componenti chiave prodotti nell’Unione: la proposta definitiva richiede che almeno 3 componenti principali (tra cui obbligatoriamente le celle) siano di origine UE. Per le piccole auto a zero emissioni è previsto un bonus nel calcolo delle emissioni (peso 1,3 anziché 1). Per ottenerlo, oltre all’assemblaggio UE, l’auto deve rispettare o il limite del 70% di componenti locali o il requisito dei 3 componenti chiave della batteria. Sono considerati di “origine UE” anche i componenti provenienti da paesi con cui l’Unione ha accordi di libero scambio, con la Commissione che punta a portare il peso della manifattura sul PIL europeo dal 14,3% (2024) al 20% entro il 2035. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: L’Ue svela l’Industrial Accelerator Act: incentivi e priorità agli appalti pubblici a prodotti “made in Europa”. Le regole per auto e manifattura
