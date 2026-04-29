L'India ha annunciato l'acquisto di 300 missili russi R-37M destinati ai caccia Sukhoi Su-30MKI. L'accordo, che coinvolge la fornitura di armi avanzate, modifica gli assetti militari della regione, influenzando la capacità difensiva tra l'India, il Pakistan e la Cina. La consegna di questi missili rappresenta un aggiornamento significativo delle forze aeree indiane, con implicazioni dirette sulla strategia militare nella zona.

? Cosa sapere L'India acquista 300 missili russi R-37M per i caccia Sukhoi Su-30MKI.. L'accordo altera l'equilibrio militare tra Nuova Delhi, Pakistan e Cina.. L’India riceverà circa 300 missili russi R-37M per un valore superiore a un miliardo di dollari, una mossa che altera gli equilibri di forza tra Nuova Delhi e i vicini Pakistan e Cina. L’accordo tra Mosca e l’aeronautica indiana punta a dotare i Sukhoi Su-30MKI di una capacità d’attacco senza precedenti. Questi sistemi aria-aria, caratterizzati da una velocità che supera le sei volte quella del suono e una gittata compresa tra i 300 e i 400 chilometri, sono progettati per colpire obiettivi strategici come i velivoli radar o i tanker.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - India: 300 missili russi per sbaragliare i caccia di Cina e Pakistan

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