L’India vuole altri 31 caccia Rafale per la sua marina militare la lezione della guerra col Pakistan

L’India ha deciso di acquistare altri 31 caccia Rafale per rafforzare la sua marina militare, dopo aver concluso un grande contratto per 114 velivoli destinati all’aria. La scelta nasce dalla necessità di migliorare la capacità difensiva nel Mar Arabico e nel Golfo di Oman, dove le tensioni con i rivali crescono. Il governo indiano ha avviato negoziati diretti con la Francia per finalizzare la consegna di questi nuovi aerei. La trattativa continua senza indicare una data precisa.

L’ India è in contatto con la Francia per la fornitura di ulteriori 31 caccia Dassault Rafale M per la sua aviazione di marina, dopo il megaordine recentemente piazzato per 114 Rafale destinati all’aeronautica militare indiana (IAF). Il quotidiano francese La Tribune riporta che in questo modo la richiesta indiana per i Rafale salirebbe a 145 esemplari e che l’India ha anche recentemente firmato due contratti con Dassault Aviation per la fornitura di 62 Rafale (36 per l’IAF nel 2016 e 26 per la marina militare nell’ aprile 2025 ). L’aviazione imbarcata indiana aveva già individuato, alcuni anni fa, la necessità di acquisire ulteriori 31 caccia e se quest’ordine dovesse venire finalizzato, l’India avrà più Rafale imbarcati rispetto alla Francia stessa (57 contro i 41 della Marine Nationale). 🔗 Leggi su It.insideover.com

