Incubo pedopornografia ad Arezzo Cosa sappiamo dell' uomo che adesca le 12enni sui social

Arezzo è al centro di un'operazione investigativa che riguarda un uomo accusato di adescare minorenni sui social media. Utilizzando un profilo falso, si presentava come modello e cercava di attirare l'attenzione di ragazze di circa 12 anni. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità e verificare l'entità delle attività svolte dall'uomo sui vari canali online. La polizia sta raccogliendo elementi per approfondire il caso.