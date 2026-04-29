Incubo pedopornografia ad Arezzo Cosa sappiamo dell' uomo che adesca le 12enni sui social
Arezzo è al centro di un'operazione investigativa che riguarda un uomo accusato di adescare minorenni sui social media. Utilizzando un profilo falso, si presentava come modello e cercava di attirare l'attenzione di ragazze di circa 12 anni. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità e verificare l'entità delle attività svolte dall'uomo sui vari canali online. La polizia sta raccogliendo elementi per approfondire il caso.
Raccontava di essere un modello. Navigava sui social, con un profilo falso, e cercava di adescare delle ragazzine. Raccontava loro di poterle aiutare a sfondare in Rete. In realtà tesseva una tela di menzogne, per poi convincere delle pre adolescenti a inviargli immagini dal contenuto.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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