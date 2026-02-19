L’ultimo orizzonte Cosa sappiamo dell’universo | ad Arezzo l’astrofisico Amedeo Balbi

Amedeo Balbi, astro­fisico noto per le sue ricerche sulla materia oscura, ha presentato a Arezzo il suo nuovo libro intitolato “L’ultimo orizzonte. Cosa sappiamo dell’universo”. Durante l’evento, ha spiegato come le scoperte recenti abbiano ampliato la nostra comprensione del cosmo, portando a nuove domande più che risposte definitive. Balbi ha portato un esempio concreto: le immagini della sonda James Webb che hanno svelato le prime galassie formate dopo il Big Bang. La serata si è conclusa con un pubblico attento e curioso.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – . Dopo l'incontro con il neuroscienziato Vittorio Gallese, che ha registrato un bellissimo sold out e un vivace dialogo con il pubblico, prosegue il ciclo di appuntamenti scientifici promossi da Arezzo Science Lab con la Direzione di Lorenzo e Gabriele Grazi. Sabato 21 alle ore 21, presso il Circolo Artistico di Arezzo, sarà ospite l'astrofisico Amedeo Balbi per la discussione del suo libro L'ultimo orizzonte. Cosa sappiamo dell'universo, vincitore del Premio Asimov. Professore associato presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma "Tor Vergata", Balbi è tra i più noti divulgatori scientifici italiani.