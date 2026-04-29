Incontro in Commissione Anticamorra con Fondazione Polis e la Federazione Antiracket e Antiusura

Oggi, 29 aprile, si è tenuto un incontro ufficiale tra il presidente della Commissione regionale Anticamorra, i rappresentanti della Fondazione Polis e della Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane. L’incontro ha avuto come obiettivo un confronto sulle iniziative e le attività in corso contro le organizzazioni criminali e le pratiche di usura e racket. La riunione si è svolta in un contesto istituzionale, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Si è svolto oggi (29 aprile) un incontro istituzionale tra il presidente della Commissione regionale Anticamorra Vincenzo Santangelo, i rappresentanti della Fondazione Polis e la Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane.Al tavolo hanno preso parte don Tonino Palmese.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate La Fondazione antiusura compie trent'anni: festa in cattedrale e dedicazione a san Bernardino da SienaNel trentennale dall’istituzione la Fondazione Umbria per la prevenzione dell’usura sarà affidata a san Bernardino da Siena con una celebrazione... Famiglie in difficoltà, dalla Fondazione antiusura oltre 360mila euro nel 2025Oltre 360mila euro erogati nel 2025 per aiutare famiglie in difficoltà economica e contrastare il fenomeno del sovraindebitamento. Una raccolta di contenuti Si parla di: Beni confiscati ed ecomafie, la commissione Anticamorra accelera: Meno burocrazia e bonifiche subito; Commissione anticamorra in Campania: riunione operativa. COMMISSIONE ANTICAMORRA - Santangelo incontra il presidente della Fondazione Polis: presto un confronto con le vittime della criminalità GUARDA LE FOTO17:49:19 Si è svolto oggi a Napoli un incontro istituzionale tra il Presidente della Commissione regionale Anticamorra Vincenzo Santangelo, i rappresentanti della Fondazione Polis e la Federazione del ... casertafocus.net