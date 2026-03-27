Nel corso del 2025, una fondazione ha destinato più di 360mila euro per sostenere famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica. Questi fondi sono stati messi a disposizione per contrastare il sovraindebitamento e offrire un aiuto concreto a chi fatica a far fronte alle spese quotidiane. L’intervento si inserisce in un progetto volto a supportare i nuclei familiari in situazioni di disagio finanziario.

Oltre 360mila euro erogati nel 2025 per aiutare famiglie in difficoltà economica e contrastare il fenomeno del sovraindebitamento. È il dato principale che emerge dalla Relazione socio-pastorale della Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici, presentata a Bari con il titolo “Una mano tesa ai più fragili”. Un’attività che conferma il ruolo della Fondazione come punto di riferimento per chi non riesce ad accedere al credito ordinario e rischia l’emarginazione sociale. Nel dettaglio, nel corso dell’anno sono state attivate 10 pratiche garantite con fondi statali per un totale di 361mila euro, tra mutui ipotecari e finanziamenti chirografari. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Famiglie in difficoltà, dalla Fondazione antiusura oltre 360mila euro nel 2025

Articoli correlati

Bari, fondazione antiusura: nel 2025 pratiche garantite per 361mila euro e fidejussioni per 206mila Relazione socio-pastorale 2025 "Una mano tesa ai più fragili"Di seguito un comunicato diffuso dalla fondazione antiusura San Nicola e Santi Medici: La Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici e.

Mense scolastiche: oltre 360mila euro dalla Regione Toscana per sostenere il biologico e l’educazione alimentareLa Regione Toscana ha stanziato oltre 360mila euro a sostegno delle mense scolastiche biologiche e dei progetti di educazione alimentare nei Comuni...

Contenuti e approfondimenti su Famiglie in difficoltà dalla Fondazione...

Temi più discussi: Contributi centri estivi: più attenzione alle famiglie in difficoltà; Bonus sociale rifiuti; Consumi, per il 2026 le famiglie italiane vedono un peggioramento nella capacità di spesa; Calabria fragile, è allarme povertà. 175mila famiglie in difficoltà.

Calabria fragile, è allarme povertà. «175mila famiglie in difficoltà»La foto impietosa scattata da Russo (Alleanza contro la povertà): «Occorrono misure dirette di contrasto». L'assessore Straface: «Dalla Regione oltre 330 milioni» ... corrieredellacalabria.it

Carovita, crescono le famiglie in difficoltà che chiedono aiutoSecondo i dati consuntivi dell'Osservatorio sulla povertà in Italia di Antoniano, i nuclei sostenuti crescono del 4%, con un particolare incremento delle famiglie italiane (+23%) ... italiaoggi.it

Radio Cina Internazionale. . Cina: una rete idrica nazionale al servizio di centinaia di migliaia di famiglie Dal 2023 la costruzione della rete idrica nazionale cinese ha registrato una forte accelerazione. Attualmente, la rete idrica nazionale copre l’80,3% del ter - facebook.com facebook

H. 20:25 #Rosario con le famiglie x.com