Jovanotti ha condiviso sui social media un ricordo legato alla sua insegnante di italiano del liceo, menzionando una lettera pubblicata dalla docente nel 1994 su una rivista. Ha scritto che incontrare una figura come lei può cambiare il corso della vita durante l’adolescenza, quando il futuro si presenta ancora tutto da scoprire. Il cantante ha ripercorso quei momenti, sottolineando l’impatto che la professoressa ha avuto sulla sua formazione.

Jovanotti ha voluto condividere con i follower i suoi ricordi sulla professoressa di italiano del Liceo, parlando della lettera che la docente ha pubblicato su una rivista nel 1994. “Mi è successa una cosa bella e ve la voglio raccontare”, ha premesso l’artista. “Tornando da Roma l’altro giorno dopo aver parlato dei miei anni di formazione un mio amico mi manda questo ritaglio di una rivista del 1994. Io non lo conoscevo, e mi sono così emozionato che l’ho subito mandato alla Francesca e alla Teresa (moglie e figlia, ndr) e poi a tutti i miei amici e collaboratori, e adesso lo mando a voi. È una lettera aperta che mi scrisse la mia prof di italiano del liceo, la Pinnelli, Luisa”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Incontrare un’insegnante come lei è una botta di fortuna che ti può svoltare la vita in quell’età in cui la vita è tutta davanti a sé”: il ricordo di Jovanotti

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