Incidenti in via Pitrè arriva anche la raccolta firme per l' installazione di un autovelox fisso

A via Pitrè si sono verificati alcuni incidenti recentemente, portando alla richiesta di installare un autovelox fisso. In risposta, è stata avviata una raccolta firme per sostenere questa iniziativa. Nel frattempo, è stato installato un semaforo nella zona, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. Tuttavia, i residenti ritengono che siano necessari interventi più incisivi per prevenire gli incidenti.

L'arrivo di un semaforo in via Pitrè è un primo passo per garantire più sicurezza, ma per i residenti non è sufficiente. Servono altri interventi, per esempio l'installazione di un autovelox che possa scoraggiare gli automobilisti dalle alte velocità. E adesso arriva anche la raccolta firme.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Lunga scia di incidenti in via Pitrè, l'appello: "Installare un autovelox fisso"Due feriti, di cui uno che una volta arrivato in ospedale ha dovuto subire l'amputazione di una gamba. Chiusura anticipata di alcune attività e presidio fisso serale. Via alla raccolta di firme"La realtà nelle vie della città ci spaventa", ribadisce il Comitato di quartiere Riprendiamoci piazza Trento e Trieste, che lancia una nuova... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Lunga scia di incidenti in via Pitrè, l'appello: Installare un autovelox fisso; Grave incidente in via Pitré a Palermo, scontro tra auto e moto: 40enne in condizioni critiche; La lunga serie di incidenti in via Pitrè, il Comune installerà un semaforo all'altezza della cittadella della polizia; Palermo, incidenti mortali in via Pitrè: proposta autovelox fisso per fermare l'alta velocità. Grave incidente in via Pitré a Palermo, scontro tra auto e moto: 40enne in condizioni critichePolizia municipale di Palermo Polizia municipale di Palermo Un altro grave incidente a Palermo: ... msn.com Tv Centro Marche. . Sicurezza sul lavoro, Uil Aumentati incidenti e morti - facebook.com facebook “Cybersicurezza, con la NIS2 aumenta la visibilità degli incidenti in Italia. Gli ultimi dati ACN”. L’approfondimento del direttore Area Digitale I-Com Alessandro D'Amato i-com.it/2026/04/24/cyb… x.com