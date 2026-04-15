Chiusura anticipata di alcune attività e presidio fisso serale Via alla raccolta di firme

In alcune zone della città sono state chiuse anticipatamente alcune attività e è stato istituito un presidio fisso serale. Contestualmente, è partita la raccolta di firme promossa da un comitato di quartiere. Il gruppo ha commentato che la situazione delle strade locali “ci spaventa”, sottolineando la preoccupazione per le condizioni attuali. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle motivazioni delle chiusure o sui dettagli della campagna di sensibilizzazione.

"La realtà nelle vie della città ci spaventa", ribadisce il Comitato di quartiere Riprendiamoci piazza Trento e Trieste, che lancia una nuova petizione da consegnare al sindaco Roberto Di Stefano, dura l’escalation di violenza e illegalità dell’ultima settimana, punto culmine di tre anni passati tra spaccio, risse e gang. Sabato dalle 10 alle 12 il Comitato sarà presente con un banchetto in via XX Settembre di fianco alla chiesa di San Giuseppe per raccogliere le firme. Due le richieste al primo cittadino: la chiusura anticipata di alcuni negozi della zona, "che contribuiscono al disturbo della quiete pubblica" e un presidio fisso serale in piazza Trento e Trieste dalle 21 a mezzanotte da parte di polizia locale o carabinieri e polizia di Stato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiusura anticipata di alcune attività e presidio fisso serale. Via alla raccolta di firme Leggi anche: Uci Cinema verso la chiusura: parte la raccolta firme per salvare il multisala di Fiume Veneto Colleferro. A cinque anni di distanza dalla chiusura del Posto di Polizia Ferroviaria arriva la raccolta firme per una petizione… Primo firmatario il Sindaco Pierluigi SannaCronache Cittadine COLLEFERRO (Beatrice Cardillo) – Il 30 Marzo 2021, esattamente cinque anni fa, la nostra Redazione pubblicava l’ultimo atto di una...