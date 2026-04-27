Lunga scia di incidenti in via Pitrè l' appello | Installare un autovelox fisso

Da palermotoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In via Pitrè si sono verificati diversi incidenti nel corso delle ultime settimane, con due persone rimaste ferite gravemente. Uno dei feriti, dopo aver raggiunto l'ospedale, ha subito l'amputazione di una gamba. Le ripetute collisioni hanno portato a un appello pubblico per l’installazione di un autovelox fisso, al fine di migliorare la sicurezza stradale in quella zona.

Due feriti, di cui uno che una volta arrivato in ospedale ha dovuto subire l'amputazione di una gamba. È il bilancio dell'ennesimo grave incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Pitrè. Un'auto e una moto, per cause ancora da stabilire, si sono scontrate. Ad avere la peggio, l'uomo alla guida di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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