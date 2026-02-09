Doppio incidente sull'Autostrada Salerno-Reggio morto automobilista 3 feriti | c'è un bimbo

Questa mattina sull’autostrada Salerno-Reggio avvenuto un grave incidente che ha causato un morto e tre feriti, tra cui un bambino. Un’auto si è scontrata con un tir, provocando la morte di un uomo e ferendo altre persone. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma purtroppo per l’automobilista coinvolto non c’è stato niente da fare. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, creando disagi ai viaggiatori.

