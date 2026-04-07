Scontro tra auto sull'autostrada A2 donna ferita in ospedale a Salerno | incidente a San Mango

Un incidente si è verificato sull'autostrada A2 all'altezza di San Mango Piemonte, coinvolgendo due veicoli. Una donna è rimasta ferita e è stata portata in ospedale a Salerno. La polizia stradale si è recata sul luogo per i rilievi e la gestione del traffico. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle cause dell'incidente.

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