Incidente sulla Persicetana moto contro camion | muore un 33enne

Un incidente sulla Persicetana ha causato la morte di un uomo di 33 anni, coinvolto in uno scontro tra moto e camion. La collisione si è verificata questa mattina all’intersezione con via Bastia di Calderara di Reno, vicino a Bargellino. Il motociclista è stato sbalzato dalla moto e ha perso la vita sul colpo. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di rilievo.

Bologna, 24 febbraio 2026 – Incidente mortale, questa mattina, sulla Persicetana, nella località di Bargellino, all'intersezione con via Bastia di Calderara di Reno: un motociclista di 33 anni è deceduto a seguito di un sinistro che non gli ha lasciato scampo. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i sanitari del 118, con gli agenti della Polizia locale di Bologna, a cui sono affidati accertamenti e indagini. Stando alle prime ricostruzioni, il centauro viaggiava in sella alla sua moto, quando si è scontrato frontalmente con un camion.