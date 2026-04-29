Incidente sul lavoro nell'ex area Expo a Milano operaio si ferisce al collo con un flessibile | è grave

Un incidente sul lavoro si è verificato nell'ex area Expo di Milano, coinvolgendo un operaio che si è ferito al collo con un flessibile. Le condizioni sono considerate gravi e sono state chiamate le ambulanze sul posto. La polizia sta indagando sull’accaduto e sono in corso le verifiche sulle cause dell’incidente. Nessun altro coinvolto risulta essere rimasto ferito.

Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro che si è verificato nell'ex area Expo di Milano. Stando a quanto riferito, l'uomo - trasportato d'urgenza in ospedale - si sarebbe ferito al collo con un flessibile.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Infortunio nell'ex area Expo, operaio ferito al collo da un flessibile: è graveMomenti di profonda apprensione nella tarda mattinata di oggi nell'area dell'ex Expo. Leggi anche: Incidente nel cantiere di Mind, colpito al collo da un flessibile: grave operaio 50enne Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incidenti sul lavoro, ora il rischio corre sulle strade: Roma capitale degli infortuni; Morto a 21 anni sul lavoro, sfogo della mamma: Al funerale c'erano tutti tranne le istituzioni. Mi chiedo il perché; Morto nell’infortunio a Vicenza: Addio Vittorio, sei un angelo; Brusaporto, esalazioni da una cisterna: gravi due operai che hanno inalato sostanze acide. Incidente sul lavoro nell’ex area Expo a Milano, operaio si ferisce al collo con un flessibile: è graveUn operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro che si è verificato nell'ex area Expo di Milano ... fanpage.it Pasquale Perna morto ad Acerra: ennesimo incidente sul lavoro a Napoli, sconcerto nelle città partenopee per il tiktokerDoveva essere un turno come tanti, uno di quelli che si susseguono uguali nel ritmo quotidiano del lavoro, ma non per lui, non per Pasquale Perna. Per lui, il turno di ieri pomeriggio si è trasformato ... alphabetcity.it Un drammatico incidente domestico si è verificato nel pomeriggio di ieri a Giovinazzo, dove un uomo di 89 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal quinto piano della propria abitazione. La tragedia è avvenuta intorno alle ore 18 in via generale Da - facebook.com facebook Le immagini riprese da uno dei passeggeri dell'incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Giacarta, capitale dell'Indonesia, in cui sono morte 14 persone. L'incidente è avvenuto ieri quando il treno a lunga percorrenza Argo Bromo Anggrek si è scontrato con l x.com