Range Rover finisce nel canale dopo l' incidente contro un trattore commerciante intrappolato nell' auto in mezzo all' acqua L' autista si tuffa per salvarlo

Un incidente a San Michele ha coinvolto una Range Rover che, dopo aver tamponato un trattore, è finita in un canale. L’autista è rimasto intrappolato nell’auto mentre l’acqua saliva rapidamente. Un trattorista presente sul posto si è tuffato subito, riuscendo a mettere in salvo il conducente prima che la vettura fosse completamente sommersa. La situazione ha richiesto interventi di soccorso immediati.
SAN MICHELE - Con l'auto si schianta contro il rimorchio di un trattore e poi vola nel canale: il conducente è stato salvato dal trattorista che si è gettato in acqua senza esitare. È successo ieri mattina a San Michele al Tagliamento. Intorno alle dieci l'auto è uscita di strada, poi è volata nel fossato e si è capovolta. Per qualche minuto si è temuto davvero il peggio. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Case Nuove e via Marinella. Coinvolta nel sinistro una Range Rover condotta da un commerciante di 57 anni, con attività a Bibione e Lignano. L'uomo nello schianto è rimasto intrappolato nel veicolo, in circa un metro d'acqua. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
