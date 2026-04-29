Incidente stradale sulla A2 del Mediterraneo | tre feriti trasportati in ospedale

Ieri sera sulla A2 del Mediterraneo si è verificato un incidente tra due vetture all’altezza del chilometro 24+400 in direzione sud. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasferite in ospedale a Battipaglia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei feriti.

Tempo di lettura: 2 minuti?Scontro tra due vetture ieri sera all’altezza del chilometro 24+400 direzione sud: tre feriti trasportati all’ospedale di Battipaglia. La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno è intervenuta d’urgenza nella serata di ieri poco prima della mezzanotte a causa di un grave incidente stradale avvenuto lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo.?Il sinistro si è verificato precisamente al chilometro 24+400, coinvolgendo due autovetture: una Citroen C3 e una Peugeot 208. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, i due veicoli sono entrati in collisione; l’impatto è stato tale da provocare il ribaltamento della Citroen C3 sulla carreggiata.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente stradale sulla A2 del Mediterraneo: tre feriti trasportati in ospedale Notizie correlate Incidente stradale, frontale tra due auto: tre feriti trasportati in ospedaleIncidente frontale a Besana Brianza, tre persone vengono trasferite in ospedale in codice giallo. Incidente tra due auto sulla strada Gallico-Gambarie, tre feriti lievi trasportati al GomÈ di tre feriti non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 16 sulla nuova arteria stradale che da... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incidente tra auto e camion sul raccordo Salerno-Avellino: traffico in tilt; Incidente sull’A2 allo svincolo per Montalto: mezzo pesante ribaltato, rallentamenti al traffico; Grave incidente sulla A2: auto si ribalta dopo lo scontro, tre feriti d’urgenza all’ospedale di Battipaglia; Incidente stradale all’altezza dello svincolo A2 Montalto – Rose: si ribalta un camion. Paura sulla A2: Scontro tra due auto e ribaltamento, tre feriti a BattipagliaGrave incidente sulla A2 del Mediterraneo nei pressi di Salerno: una Citroen C3 si ribalta dopo l'impatto con una Peugeot 208. Tre feriti in ospedale. infocilento.it Grave incidente in A2 tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano. Quattro feritiGrave incidente stradale sull’A2 del Mediterraneo al km 24+400 in direzione Sud tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano. Per cause da accertare una Citroen C3 e una Peugeot 208 si sono scontrate e ... ondanews.it Spaventoso incidente stradale nella serata di ieri ad Avetrana all’incrocio tra via per Avetrana e via Magenta. Un tir che procedeva verso l'uscita del centro abitato, ha urtato un’Apecar... - facebook.com facebook