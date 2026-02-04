Incidente tra due auto sulla strada Gallico-Gambarie tre feriti lievi trasportati al Gom

Questa sera sulla strada Gallico-Gambarie si è verificato un incidente tra due auto. Tre persone sono rimaste ferite lievemente e sono state portate al GOM per controlli. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16, sulla nuova strada che collega Gallico a Gambarie d’Aspromonte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non ci sono dettagli su cosa abbia causato l’incidente.

È di tre feriti non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 16 sulla nuova arteria stradale che da Gallico porta a Gambarie d'Aspromonte. La dinamica del sinistro è ancora tutta da accertare da parte della polizia locale, agli ordini del comandante.

