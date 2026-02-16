Incidente in autostrada coinvolto mezzo pesante Tratto chiuso lunghe code

Un camion si è ribaltato questa mattina sull’autostrada A1, causando il blocco del traffico e code chilometriche. La collisione si è verificata intorno alle 8:30 tra Firenze sud e Incisa Reggello, creando disagi ai tanti automobilisti in transito. La polizia sta ancora facendo i rilievi, mentre i mezzi di soccorso lavorano per mettere in sicurezza la zona.

Firenze, 16 febbraio 2026 – Paura in autostrada A1. Intorno alle 08:30 di oggi, lunedì 16 febbraio, si è verificato un incidente stradale al km 311 nel tratto tra i caselli di Firenze sud e Incisa Reggello, direzione sud. La dinamica dell’incidente. In base alle prime informazioni, un camion ha sbandato, si è schiantato contro il new jersey centrale perdendo il carico e invadendo la carreggiata opposta. Tratto chiuso e traffico bloccato. Sul sito di Autostrade si apprende che il tratto è stato chiuso e il traffico bloccato. Al momento si registrano 3 km di coda nel tratto chiuso. Il traffico verso Firenze defluisce su due corsie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente in autostrada, coinvolto mezzo pesante. Tratto chiuso, lunghe code Incidente sulla provinciale, coinvolto un mezzo pesante: traffico in tilt e lunghe code INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 TIR DISTRUTTI, CHIUSO IL TRATTO DUINO-MONFALCONE EST | 19/01/2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incidente in A1, autostrada chiusa tra Firenze sud e Incisa; A14, incidente tra auto e camion con materiale radioattivo -; Incidente in A4, feriti 10 carabinieri: camionetta si ribalta in direzione Olimpiadi; Maxi incidente in autostrada, Tir si intraversa ed un'auto va a sbattere sul guardrail. Incidente in autostrada, coinvolto il cantante Angelo Famao: Dio ha deciso di tenerci tutti in vitaTerribile incidente in autostrada A2, l'auto del cantante Angelo Famao schiacciata da un tir: «Siamo vivi per miracolo» ... quotidianodiragusa.it Incidente sull'A4, carambola con l'auto e finisce nel centro della carreggiata: chiusa l'autostrada tra Venezia e PadovaCon l'auto carambola in mezzo all'autostrada A4: A4 chiusa. Il traffico è bloccato tra Venezia e Padova a causa di un incidente che ... msn.com Il cantante neomelodico Angelo Famao uscito illeso da un terribile incidente stradale in autostrada Dopo la grande paura il selfie con i soccorritori: «Dio mi ha parlato e ci ha salvato tutti» Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook