Incidente in autostrada | esplosioni e fumo nero Tratto chiuso e code

Una mattina di paura ha coinvolto automobilisti e residenti lungo una delle principali autostrade del Nord Italia, dove si è verificato un incidente con esplosioni e fumo nero. Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico e sono iniziati i rallentamenti, mentre le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti sul posto. La situazione ha causato code e disagi lungo la carreggiata.

Una mattinata di paura per automobilisti e residenti nelle aree attraversate da una delle principali arterie del traffico del Nord Italia. Intorno alle 11.20 di oggi, lunedì 9 marzo, un violento incidente ha coinvolto un mezzo pesante provocando attimi di panico, forti boati e un incendio visibile a chilometri di distanza. Molti automobilisti in transito hanno rallentato o si sono fermati per capire cosa stesse accadendo mentre una nube scura iniziava a salire nel cielo. Le prime segnalazioni parlavano di forti esplosioni e di un incendio improvviso che avrebbe interessato un camion coinvolto in uno scontro.

Camion carico di gas tampona una cisterna e si rovescia sull'autostrada A4: sentite forti esplosioni, il fumo nero visibile a chilometri di distanza. Tratto chiuso tra Meolo e San DonàVENEZIA - Schianto in A4 nel tratto Venezia-Trieste dove un tir si è rovesciato e si sono sentite forti esplosioni a chilometri di distanza.

Noventa di Piave: fiamme sulla A4 per l'incidente tra due autocisterne. Un ferito elitrasportato. Uno dei mezzi si è ribaltato e ha preso fuoco, l’altro trasportava anidride carbonica. Autostrada chiusa in entrambe le direzioni. x.com