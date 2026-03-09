Incidente sul lavoro a Biò di Traves | operaio colpito in testa da una benna in un cantiere edile è grave

Nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo 2026, si è verificato un grave incidente in un cantiere edile a Biò di Traves. Un operaio è stato colpito in testa da una benna, rendendo la situazione critica. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per accertare l’accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica.

Un incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo 2026, in frazione Biò di Traves. Un operaio che stava lavorando in un cantiere edile vicino alla stazione ferroviaria della linea Torino-Ceres, a lato della provinciale 1, è stato urtato alla testa da una benna, riportando un importante trauma cranico. È stato soccorso dai sanitari della Croce Reale e dell'elisoccorso per conto del 118 Azienda Zero. L'elicottero lo ha trasportato poi all'ospedale Cto di Torino in condizioni gravi, anche se sembrerebbe escluso il pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori dello Spresal dell'Asl To4, a cui competono le indagini sull'accaduto, e i carabinieri della compagnia di Venaria Reale.