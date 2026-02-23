L' incidente mortale durante le vacanze a Lipari | condanna definitiva per l' automobilista che travolse e uccise un Pr

Un incidente mortale avviene a Lipari quando un automobilista travolge un motociclista durante le vacanze. La causa è l’impatto tra una Smart e uno scooter con un Pr e una ragazza a bordo. Il Pr viene sbalzato a terra e muore poco dopo, mentre la ragazza resta ferita. La vicenda si conclude con una condanna definitiva per il guidatore, che si era già assunto la responsabilità dell’incidente. La dinamica resta ancora sotto esame.

Verdetto definitivo dopo otto anni per il palermitano Francesco Guglielmino. Dovrà scontare un anno e mezzo per l'omicidio stradale di Valentino Trovato e risarcire la sua famiglia Era l'alba del 25 agosto del 2017 quando con la sua Smart si scontrò con uno scooter, sul qual viaggiavano un Pr e una ragazza, non lasciando scampo al primo, che morì poche ore dopo. Adesso per il palermitano Francesco Guglielmino, che all'epoca aveva 27 anni, è arrivata la condanna definitiva per l'omicidio stradale di Valentino Trovato, 37 anni, originario di Acireale: la pena è di un anno e mezzo, così come già sancita in primo e in secondo grado. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ubriaco e drogato provoca un incidente mortale, condanna definitiva a tre anniMaurizio Modica ha ricevuto una condanna definitiva a tre anni di reclusione dopo aver causato, sotto l’effetto di droga e alcol, un incidente che ha portato alla morte di Giuseppe Terrosi, 32 anni.

Laura Pausini, arrestato per furto l’uomo che travolse e uccise lo zio: il ‘colpo’ nella via dell’incidenteL’uomo che travolse e uccise lo zio di Laura Pausini è stato arrestato per furto.

Incidente mortale a Buonfornello, lo scontro durante un posto di blocco: le lacrime di Trabia per il ventenne Ignazio CorteseIgnazio Cortese aveva vent'anni e voleva arruolarsi nei Carabinieri. Il ragazzo morto stamattina dopo un incidente sulla statale 113 aveva già fatto il concorso per entrare nell'Arma ed era molto ... lasicilia.it

Un grave incidente stradale a Lipari ha coinvolto questa mattina un’auto e una motocicletta vicino al porto Il centauro di 50 anni è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina, le sue condizioni restano critiche. LEGGI L'ARTICOLO: https://lecro - facebook.com facebook