Eboli incidente mortale sulla ss18 | deceduto un 70enne

Un incidente sulla strada statale 18 ha causato la morte di un uomo di 70 anni e ha coinvolto altre persone rimaste ferite. L’incidente si è verificato nel territorio di Eboli e le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e i soccorsi. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sul numero preciso di feriti. La strada rimane chiusa o sotto controllo in attesa delle operazioni di messa in sicurezza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una persona, un uomo di 70 anni, ha perso la vita, altre sono rimaste ferite. È il bilancio del grave incidente stradale che si è verificato lungo la Strada Statale 18 Salerno–Paestum, nei pressi del Cilento Outlet, dove tre automobili, tra cui una Fiat 500 dove viaggiava la vittima, sono rimaste coinvolte in un violento scontro per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, con il supporto delle ambulanze del VoPi, insieme alla polizia locale di Eboli e ai carabinieri, impegnati nei soccorsi e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Dalle condizioni in cui sono stati trovati i veicoli particolarmente danneggiati pare che l’impatto sia stato particolarmente violento.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Eboli, incidente mortale sulla ss18: deceduto un 70enne Notizie correlate Leggi anche: Incidente tra auto lungo la SS18: morto un 70enne Incidente mortale sulla Monti Lepini, identificato il camionista deceduto nello scontro frontaleLa vittima è Costantino Mogoni, 46 anni, originario di Alatri e residente a Terracina. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incidente sull'A2, tra Battipaglia e Montecorvino: ferita una giovane; Il Baricentro del Regno: quando Eboli dettava legge al Principato; Eboli in bici con oltre 150 grammi di hashish | arrestato un giovane a Santa Cecilia. Incidente mortale sulla SS18 a Eboli, vicino al Cilento Outlet: un uomo di 70 anni ha perso la vita nello scontro tra tre veicoliC’è un tratto di strada, a Eboli, che torna troppo spesso nelle cronache. E quando succede, il copione è sempre lo stesso: sirene, lamiere, traffico fermo e quella sensazione amara che ormai in zona c ... alphabetcity.it Tragico incidente sull’A2, morto Matteo Ginetti, 29 anni, di EboliIncidente mortale sull’A2 a Battipaglia: muore il 29enne ebolitano Matteo Ginetti, travolto da più auto dopo essere sceso dalla sua vettura ... fanpage.it Venerdì 17 aprile, presso gli uffici di Leomagazine e Leonardo Group Consulting ad Eboli, si terrà un incontro per parlare del tema del trust, uno strumento chiave per la tutela patrimoniale. - facebook.com facebook